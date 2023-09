Repubblica su Elmas: il figlioccio dichiarato guasta l’esordio di Spalletti! E sul Napoli...

Ultime notizie Serie A - Il sortilegio della Macedonia non abbandona la Nazionale. Ha guastato anche l’esordio di Spalletti, obbligato a incassare un pareggio amarognolo come racconta Repubblica.

Il gol illusorio di Immobile l’ha vanificato Elmas:

"Il figlioccio dichiarato del nuovo ct ha propiziato la punizione di Bardhi, aiutato da Donnarumma. Sono bastati due talenti per impastoiare l’Italia. Eppure la mano di Spalletti si era vista subito. La trasposizione di alcuni canoni classici del Napoli dello scudetto è stata evidente, in particolare nel gioco d’attacco e nel sincronico pressing avanzato di Tonali. Almeno tre volte, nel primo tempo, il meccanismo ha funzionato e gli azzurri si sono ritrovati al posto giusto al momento giusto. Il problema è che, se la mano di Spalletti si è vista, si è notato pure qualche piede non proprio felpato. Il meno in sintonia con la squadra è stato per paradosso Politano, in teoria il più abituato all’orchestra napoletana"