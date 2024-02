Repubblica su De Laurentiis: cosa passi nella testa in quest’assurda stagione è una materia da psicologi di spessore

Napoli Calcio - L'edizione odierna di Repubblica commenta così la scelta di De Laurentiis di esonerare Mazzarri:

"Cosa passi nella testa di Aurelio De Laurentiis in quest’assurda stagione è una materia da psicologi di spessore e non fa eccezione la scelta di dare il benservito a Walter Mazzarri a pochissime ore dalla supersfida di domani sera (alle 21) al Maradona con il Barcellona. La Champions League alle porte non ha infatti impedito al presidente di dare un altro brusco scossone alla crisi del Napoli".