Repubblica su ADL: Dopo le sue parole quanta voglia avranno gli allenatori di andare a Napoli?

Napoli Calcio - L'edizione odierna di Repubblica scrive sulle strategie adottate da Aurelio De Laurentiis:

"Saputo ha a che fare da più di un anno con Thiago Motta e infine si è lasciato andare a un curioso eufemismo per descriverlo: «È stranino».

Aurelio De Laurentiis l’ha incontrato per poche ore e ha pensato bene di rivelare quel che l’allenatore italo-brasiliano gli avrebbe confidato riguardo alle future aspirazioni. Giusto per smentire che non sia andato al Napoli per diffidenza legata al suo carattere.

Nella stessa occasione il presidente ha sminuito gli allenatori avuti, compreso quello che gli ha portato lo scudetto e ha salutato. Ha risparmiato l’attuale perché «è uno di famiglia», ma forse preferirebbe “un famiglio”. Chissà se gli hanno detto che a breve dovrà ingaggiare l’allenatore dell’annata che verrà e si può immaginare quanta voglia avranno quelli bravi di colloqui senza riservatezza e futuri senza riconoscenza".