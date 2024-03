Repubblica - Strutture fatiscenti, investimenti bloccati: il rischio di perdere Euro 2032 è realtà!

Ultime calcio - Un Paese di sessanta milioni di allenatori, ma con gli stadi più vecchi d’Europa. Dietro anni luce rispetto a Inghilterra, Francia, Germania, Spagna e Turchia. Solo uno stadio in tutto il territorio italiano sarebbe pronto per ospitare un Europeo rispettando gli standard dell’Uefa: quello della Juventus. Per il resto nessuno, dicasi nessuno, rientra nei parametri: oggi, a bocce ferme, resterebbero fuori dall’Europeo 2032 che l’Italia dovrà ospitare (si spera) città come Milano, Roma, Napoli.

Come riporta l'edizione online de La Repubblica:

"Il Belpaese rischia una figuraccia mondiale se non riuscirà ad arrivare pronto per questo appuntamento almeno con cinque stadi di livello europeo. A ottobre del 2026 bisognerà presentare al presidente Uefa Aleksander Ceferin il dossier con i cinque stadi di Euro32, la prima grande manifestazione di calcio assegnato al nostro Paese dai tempi di Italia ‘90, seppur in coabitazione con la Turchia. Il rischio è concretissimo e ha una causa del tutto evidente per chiunque abbia provato a seguire dal vivo una squadra di calcio: la situazione delle infrastrutture calcistiche. Secondo un dossier riservato, del quale Repubblica può dare conto, per adeguare ai tempi gli stadi di tutto il Paese occorrerebbe un investimento di 4 miliardi di euro. Soldi che non vogliono mettere le società sportive, molte delle quali già piene di debiti, né il governo Meloni. E la decisione dell’Uefa di ospitare in condivisione con la Turchia gli europei non sembra essere vista come un’occasione di rilancio: a partire dal tema degli impianti".