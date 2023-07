Repubblica - Store Napoli a Dimaro sold out: dovrà essere già rifornito

Calcio Napoli - Record di presenze in quel di Dimaro. Sono davvero tantissimi i tifosi del Napoli saliti in Val di sole per abbracciare i campioni d'Italia che hanno ufficialmente iniziato la preparazione estiva in vista della stagione 2023-24. Le nuove maglie del club stanno andando praticamente a ruba nello store allestito proprio nei pressi dello stadio di Carciato.

Store del Napoli a Dimaro

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine di Repubblica per quanto riguarda la vendita delle magliette del Napoli allo store ufficiale nei pressi dello stadio di Carciato: