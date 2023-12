Napoli Calcio - Walter Mazzarri ieri in conferenza stampa ha detto che stamattina avrebbe verificato le condizioni di Victor Osimhen il quale è reduce dal blitz in Marocco per il Pallone d'Oro africano che ha vinto. L'attaccante è rientrato a napoli stanotte. Stando a quanto si legge su repubblica, qualora Mazzarri decidesse di far partire dalla panchina osimhen contro il Braga, il candidato a rimpiazzarlo sarebbe Simeone.