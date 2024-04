Repubblica - Stagione assurda e catastrofica, onore già messo troppe volte sotto ai piedi! Ma al peggio non c'è mai fine...

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito a cosa sta accadendo in casa SSC Napoli:



"(Quasi) tutto è perduto fuorché l’onore, che peraltro con lo scudetto sulle maglie il Napoli s’è già messo troppe volte metaforicamente sotto ai piedi, nel corso di quest’assurda, catastrofica, malinconica stagione. Ma al peggio non c’è mai fine e per questo nemmeno il sold out ( 2587 biglietti venduti) nel settore “ Ospiti” per la trasferta di dopodomani pomeriggio (ore 15) allo stadio U-Power di Monza rischia di rivelarsi uno stimolo sufficiente per il maltrattato orgoglio degli azzurri, chiamati a reagire alla disfatta di sabato scorso contro l’Atalanta e alla contestazione subìta dai 50 mila tifosi del Maradona".