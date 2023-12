Repubblica - Stadio Maradona sold out col Monza, arma a doppio taglio per gli azzurri: pericolo contestazione

Ultime notizie SSC Napoli - Saranno in 50 mila al Maradona per Napoli-Monza, un meritato omaggio al 2023 del Napoli, che sta per andare in archivio e resterà per sempre nella storia grazie alla vittoria del terzo scudetto. L'edizione odierna di Repubblica commenta questa notizia:

"Ma il tutto esaurito — con largo anticipo — per la sfida di dopodomani al Maradona (ore 18.30) contro il Monza avrà per gli azzurri anche il retrogusto molto più amaro dell’ultima chiamata, dopo le cocenti delusioni della prima parte della stagione. L’anno del tricolore sta infatti finendo nel peggiore dei modi e il crollo verticale (sei ko in 9 partite) delle scorse settimane mette con le spalle al muro i campioni d’Italia, costretti a ritornare al successo nei prossimi 90’ per evitare il pericolo concreto di una contestazione: già parzialmente cominciata al termine della malanotte di Coppa Italia contro il Frosinone. Lo stadio pieno rappresenta in questo senso un’arma a doppio taglio per Di Lorenzo e compagni, a cui finora è stato perdonato ogni errore nel nome di una doverosa gratitudine, che spetta ai giocatori per la straordinaria impresa compiuta in primavera. Il settimo posto in classifica stride però in modo troppo doloroso con le aspettative estive e con il valore del gruppo, che avrebbe potuto e dovuto difendere con più onore il suo titolo, invece di precipitare addirittura a 17 punti dalla vetta all’inizio dell’inverno".