Repubblica - SSC Napoli vuole lasciare Castel Volturno: spunta il presunto motivo, c'entra il proprietario

In affitto a Castel Volturno dal lontano 2006, il Napoli ora sta cercando una nuova come vi abbiamo raccontato ieri in esclusiva con Aurelio De Laurentiis a Castellammare. Perché questo cambiamento?

Nuovo centro sportivo Napoli, perché si lascia Castel Volturno?

Oltre a una possibile voglia di upgrade sulla scia della “nuova era” come recita il motto post scudetto, ci sarebbero alla base dei problemi con l’attuale struttura. In particolare, riporta La Repubblica oggi in edicola, i rapporti con la famiglia Coppola, nonché proprietari del centro sportivo, non sarebbero più saldi come un tempo.