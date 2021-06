Repubblica - Spunta l'ipotesi rinnovo per Meret: primi contatti con l'entourage! Ospina, sarà addio: il Napoli attende offerte

Ultimissime calciomercato Napoli - Alex Meret e David Ospina, in due per un solo ruolo, quello di essere il titolare indiscusso del Napoli. Dalla prossima stagione il club azzurro ha capito di dover prendere una decisione in definitiva. Tutti gli indizi di questa scelta portano ad Alex Meret titolare indiscusso, con una eventuale cessione di David Ospina.

A raccontarne i dettagli del futuro di Ospina e Meret, è l'edizione odierna di Repubblica:

"Meret si è riproposto con determinazione. Il suo rendimento è cresciuto: ha dimostrato pure di essere migliorato nel gioco con i piedi e nelle ultime gare è tornato il punto di riferimento della difesa. Lo sarà anche con Luciano Spalletti. È questa l’intenzione del Napoli, pronto a rispolverare un vecchio adagio del calcio, almeno per quanto riguarda i portieri. Niente turnover. Un titolare e un dodicesimo che subentra in caso di necessità. Secondo questo scenario, il sacrificato sarebbe Ospina. Il 33enne prelevato dall’Arsenal ha ancora un anno di contratto ( scadenza 2022) e un ingaggio importante. Il Napoli sta valutando la sua cessione pure nell’ottica del ridimensionamento dei costi affidandosi a Meret: è più giovane e ha una strada tracciata pure in nazionale come unica vera alternativa a Donnarumma.

Qualche contatto con l’entourage del numero uno friulano c’è già stato ed è filtrata la volontà della società di trattenerlo con un ruolo da protagonista assoluto. L’appuntamento vero e proprio ci sarà dopo gli Europei. Non è escluso neanche il rinnovo del contratto. Meret è in scadenza nel 2023 e il club azzurro sta valutando di proporgli un prolungamento. Sarebbe un attestato di stima concreto ed eliminerebbe definitivamente i dubbi dell’ultimo periodo caratterizzato dall’alternanza con Ospina. Il Napoli attende offerte per il colombiano: è stato accostato all’Atalanta (che cerca un portiere affidabile) ma se ne riparlerà tra qualche settimana".