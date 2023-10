Repubblica spiega: "Ecco perché Garcia ha fatto entrare Zanoli al posto di Politano"

Napoli-Milan 2-2, pareggio in rimonta nel secondo tempo. Due punti persi o un punto guadagnato? Molti tifosi del Napoli sono convinti che sul risultato di 2-2 gli azzurri avrebbero dovuto spingere sull'acceleratore per cercare il 3-2, ma sul finire di partita Garcia ha preferito togliere Politano e schierare in campo Zanoli, un terzino, anziché Lindstrom o Zerbin.

Oggi il quotidiano La Repubblica motiva così la sostituzione: "Il Napoli è comunque un po’ sbilanciato in mediana e il Milan ha l’occasione di farsi rivedere con Leao che impegna Meret dopo una buona ripartenza. Garcia si affida al rientro di Anguissa nell’ultimo quarto d’ora proprio per riequilibrare il centrocampo e consentire al Napoli di poter respirare un po’ dopo il grande sforzo: per questo motivo entra pure Zanoli al posto di Politano".

