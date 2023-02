Repubblica - Spezia-Napoli andava sospesa: inaccettabile quanto accaduto

Napoli Calcio - Vergogna a La Spezia dove ieri il Napoli ha espugnato il Picco con un netto 3-0 che fa ancora volare e sognare gli azzurri. Come evidenzia La Repubblica oggi in edicola, la colonna sonora è stata inaccettabile fin dal primo minuto tra cori razzisti, insulti alla memoria di Diego Maradona, ululati verso Victor Osimhen e offese persino per Luciano Spalletti che torna da grande ex.

Spezia-Napoli andava sospesa

Una situazione di una tale gravità per la quale - sottolinea il quotidiano - l’arbitro Marco Di Bello doveva interrompere la partita e invece non l’ha fatto. Nessun avviso dello speaker e niente fischi 'di copertura' dagli altri tifosi liguri che potevano invece dissociarsi. Ora passa tutto nelle mani giudice sportivo: impossibile che gli ispettori federali non abbiano sentito.