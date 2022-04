Repubblica - Spalletti si sente in discussione anche con un altro anno di contratto: il retroscena

Calcio Napoli - Spalletti si sente in discussione. Lo scrive l'edizione napoletana di Repubblica che spiega perchè l'allenatore si sia rifiutato in conferenza stampa di parlare di discorsi a medio lungo termine.

"Spalletti si sente in discussione, anche se ha un altro anno di contratto e sta per centrare l’obiettivo stagionale del ritorno in Champions. Per questo si è rifiutato di affrontare discorsi a lunga scadenza. «Il mio futuro si chiama Empoli, il mio presente si chiama Empoli. Poi ci sarà tempo per parlare di altro, quando saremo a bocce ferme. Ma questo adesso non è importante, dobbiamo puntare solamente alla vittoria, perché ci abbiamo sempre creduto. Puntiamo a fare il massimo in queste ultime 5 partite. Voglio vedere una squadra sempre affamata e pronta a mangiarsi il campo, innamorata della maglia azzurra come lo sono i tifosi»"