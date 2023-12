Repubblica - Spalletti sarebbe rimasto al Napoli se il rapporto con ADL non si fosse logorato così tanto

L'edizione in edicola oggi di Repubblica svela alcuni retroscena in merito all'addio di Luciano Spalletti dopo lo Scudetto:

"Perdere Spalletti è stato l’errore più grave commesso dal Napoli dopo la vittoria dello scudetto. Lui se n’è andato con stile ed evitando di dire tutta la verità, per non rovinare i festeggiamenti della primavera scorsa. Ma non aveva alcuna voglia in realtà di prendersi un anno sabbatico e sarebbe al contrario rimasto volentieri per difendere il titolo, se il suo rapporto con Aurelio De Laurentiis non si fosse logorato in maniera irreparabile. Il matrimonio tra i due si era nella sostanza concluso già nell’autunno precedente, durante la lunga e inedita sosta per i Mondiali in Qatar"