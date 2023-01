Repubblica - Spalletti ha accettato con apparente serenità le critiche per la sconfitta con l’Inter: l'ironia tagliente in conferenza dice tutto

Calcio Napoli - L'edizione napoletana di Repubblica commenta quanto dichiarato ieri in conferenza stampa da Luciano Spalletti il quale ha provato a mettere in chiaro alcune cose dopo la prima sconfitta in campionato. Il Napoli c'è e ha voglia di reagire subito contro la Sampdoria.

Conferenza Spalletti Samp-Napoli

Ecco cosa scrive Repubblica su Spalletti: