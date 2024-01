Repubblica sottolinea: "Pari d'oro per il Napoli, visto come si era presentato all'Olimpico?"

L'edizione in edicola oggi di Repubblica analizza la partita pareggiata dal Napoli all'Olimpico contro la Lazio:

"La missione è stata in qualche modo compiuta e non c’è motivo di arrossire, perché il Napoli s’era presentato all’Olimpico in condizioni di estrema difficoltà e per questo vale oro il pareggio senza gol portato via dal campo della Lazio: una diretta concorrente per la zona Champions. Per gli azzurri verranno tempi migliori ed è importante che nel frattempo Walter Mazzarri sia riuscito a restituire solidità alla sua squadra, mettendo a posto almeno la fase difensiva e restituendo ai campioni d’Italia la voglia di battersi, nella circostanza pure con grande umiltà".