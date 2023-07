L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito al cambio di allenatore e DS in casa Napoli:

"Garcia e Meluso al posto di Spalletti e Giuntoli. All’apparenza sembrerebbe un downgrade, per il Napoli, ma le intuizioni di De Laurentiis nella scelta dei suoi collaboratori sono state quasi sempre azzeccate e dargli credito dopo la vittoria dello scudetto è più che mai doveroso".