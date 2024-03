Repubblica - Sorpresa Inter-Napoli, si prepara Raspadori dal 1': le ultime

Con Victor Osimhen in forte dubbio, potrebbe esserci Giacomo Raspadori e non Giovanni Simeone dal primo minuto domani per Inter-Napoli. Lo riporta La Repubblica oggi in edicola.

Inter-Napoli, spazio a Raspadori in attacco?

Francesco Calzona ha rivitalizzato l'attaccante italiano appassitosi totalmente con Walter Mazzarri: il Ct della Slovacchia lo ha fatto sentire di nuovo protagonista, pure schierandolo in una posizione inedita come esterno destro, ma facendo la differenza prima realizzando l'assist a Cagliari e poi soprattutto segnando il gol decisivo contro la Juventus al Maradona. Domani, chissà, forse nuova chance per l'ex Sassuolo.