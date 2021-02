Napoli - De Laurentiis abbandona Gattuso. Come riporta Repubblica, per fermare il crescendo di rumor non è bastato nemmeno l’immobilismo di Aurelio De Laurentiis, che non ha preso nelle ultime settimane alcuna decisione drastica per modificare la rotta, preferendo piuttosto rimanere in maniera strategica (oltre che ambigua) alla finestra. Il presidente ha lasciato infatti che trapelasse di tanto in tanto il suo malumore, mentre il tecnico andava difeso con forza oppure licenziato.