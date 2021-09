Repubblica: si nota l’imprevisto imbarazzo di Anguissa che non sostiene Fabian, neanche Lozano e Zielinski mantengono le promesse

Ultime notizie Napoli - Fino al momento dei cambi, il Napoli contro il Leicester sostanzialmente gioca, sì, ma soffre un po' come racconta Antonio Corbo su Repubblica.

"A sinistra deve adattarsi Di Lorenzo, non si accorge che alle sue spalle c’è Ayoze. Non scatta l’allarme, ma passa poco tempo per il raddoppio del Leicester, con Barnes accompagnato verso la porta da Malcuit. Oltre al non riuscito rattoppo dei due terzini, si nota l’imprevisto imbarazzo di Anguissa che non sostiene il vicino Fabiàn. Neanche Lozano mantiene le promesse sulla destra. Ancora meno Zielinski"