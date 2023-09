Repubblica - Si è interrotta l'incomprensione che divideva Garcia e squadra: ecco cosa è successo a Braga

Calcio Napoli - Si è interrotta l' incomprensione che divideva Rudi Garcia dalla squadra scrive questa mattina Antonio Corbo sulle pagine di Repubblica. Secondo il giornalista, la gara di ieri sera ha rappresentato uno spartiacque importante per il futuro del Napoli sotto danti punti di vista.

"Vittoria che comincia prima della partita. Falsi i segnali positivi. Non si sa che cosa si siano detti prima, Garcia e la squadra. Si può solo immaginare. Il campo racconta sempre la verità. Si è interrotta l’incomprensione che li divideva. L’allenatore che tentava di modificare i codici da una parte, la squadra che non ricordava neanche i vecchi, quelli del Sistema Scudetto.

È accaduto qualcosa a Braga contro la modesta ottava squadra del Portogallo, scadente in difesa, insidiosa e agile sulle corsie esterne. Non si sa come, ma dal grigio cupo degli equivoci il Napoli sta uscendo. Faticosamente, ma sta uscendo. Garcia avrà consentito che i giocatori si ritrovassero in quel collettivo che li aveva portati in alto, tutto è apparso nuovo, con i giocatori che possono muoversi secondo vecchi automatismi"