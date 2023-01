Repubblica severa: il Napoli non ha chiesto ai Mondiali di ridursi le vacanze, l'ha fatto pure Mbappè!

Il Napoli era nelle condizioni ideali per ripartire di slancio. Lozano era stato eliminato dai Mondiali il 30 novembre, Olivera e Anguissa il 2 dicembre, Zielinski il 4 dicembre e Kim il 5 dicembre. Ne parla Repubblica.

“Nessuno di loro — come sarebbe stato invece necessario — è riuscito il 22 dicembre a disputare almeno uno spezzone di gara nell’amichevole al Maradona contro il Lille: l’ultima prova generale di rilievo in vista della ripresa del campionato.

La società non ha chiesto ai cinque reduci dal Qatar di ridursi di qualche giorno le loro vacanze (in Francia l’ha fatto perfino Mbappè...), nonostante dietro l’angolo ci fosse la supersfida alla ripresa con l’Inter, mettendo così Spalletti nella scomoda posizione di basare le sue scelte per San Siro solo sull’allenamento meno impegnativo con la Juve Stabia”