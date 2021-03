Repubblica - Segnalazione di un operatore sanitario: "Sono positivo al Covid-19 dopo il vaccino Pfizer"

Ultimissime Coronavirus Italia - L'edizione odierna napoletana di Repubblica riporta un'altra segnalazione di un operatore sanitario, risultato positivo al Covid-19 dopo aver fatto il richiamo del vaccino Pfizer.

Di seguito il testo dall'edizione odierna di Repubblica:

"Intanto, sempre ieri, un’altra segnalazione di chi ha contratto il Covid dopo il richiamo, è arrivata da Daniele M. operatore sanitario: « Ho effettuato le 2 dosi Pfizer a gennaio, il 10 e il 31. Dopo aver scoperto la positività dei miei figli e di mia moglie, mi sono sottoposto a tampone e sono risultato positivo anch’io » . L’uomo non presenta sintomi rilevanti, e un infettivologo avverte: «Il vaccino protegge dalla malattia e, in parte, dall’infezione. Quindi non è escluso il contagio, ma di sicuro mette al riparo da complicazioni e gravi conseguenze»".