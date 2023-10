Calcio Napoli - Una sconfitta al Maradona aprirebbe la crisi in casa Milan. Secondo quanto si legge questa mattina su Repubblica, Cardinale in tal caso potrebbe affiancare addirittura Ibrahimovic a Pioli:

"La parola tutela suscita sdegno, ma non esiste sinonimo migliore per l’ipotesi che Pioli, in caso di ko al Maradona, riceva il sostegno quotidiano di Ibrahimovic come consulente personale di Cardinale: l’azionista di controllo non ha ancora convinto l’ex campione, ma conta di riuscirci".