Repubblica - Scintille tra Inzaghi e Lotito ora Gattuso è più vicino

Napoli - L'edizione odierna di Repubblica riporta le ultime notizie in merito al futuro di Inzaghi e Gattuso:

"Ancora ventiquattro ore, poi sarà tutto più chiaro. Lotito offrirà a Inzaghi un nuovo contratto alle stesse cifre attuali ( 2 milioni netti all’anno più bonus), senza l’aumento che lui si aspetta. Di sicuro, ci si confronterà su tanti aspetti. Per il rapporto che hanno, longevo e solido nonostante alcune incomprensioni, vanno tenute in considerazione tutte le ipotesi. Ma salvo sorprese, sarà divorzio e da giovedì ogni giorno è buono per chiudere con Rino Gattuso, salutato domenica notte da un tweet di De Laurentiis dopo la delusione della mancata qualificazione in Champions del Napoli".