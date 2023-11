Repubblica - Scalpita Simeone, vivo il ballottaggio con Raspadori: riflessione in corso per Garcia

Ultime news SSC Napoli - Niente turnover, solo una valutazione sul ballottaggio Simeone-Raspadori per Rudi Garcia nel match contro l'Empoli.

"Garcia ha curato i dettagli ieri nel corso della rifinitura e dovrebbe evitare esperimenti dal punto di vista della formazione. La gestione della rosa è un altro aspetto da rivedere – secondo l’analisi della società – ma non sembra questa la sfida per fare degli esperimenti. Resta il tema di forze che reclamano spazio come Ostigard, Elmas, Cajuste, Lindstrom e Simeone, ma Garcia non sembra intenzionato a cambiare. L’unica novità rispetto al match contro l’Union Berlino potrebbe essere Olivera, candidato autorevole per una maglia da titolare sulla fascia sinistra al posto di Mario Rui.

Il dubbio principale, dunque, resta nel tridente offensivo. Raspadori ha fatto bene da centravanti segnando gol preziosi, ma Simeone scalpita: non è mai stato titolare in questo ciclo affrontato senza Osimhen e vorrebbe essere protagonista contro l’Empoli. Il ballottaggio c’è e Simeone spera di spuntarla in extremis".