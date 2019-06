Repubblica - Sarri maniacale, ha fatto una richiesta speciale alla Juve: cambia tutto rispetto ad Allegri

I colleghi di Repubblica Torino fanno il punto della situazione in merito alla nuova vita torinese di Maurizio Sarri:

"Arriverà poi il momento in cui Sarri prenderà finalmente possesso della sua nuova vita, con l’obiettivo di trovare quanto prima una casa che possa soddisfare leesigenze sue e della sua famiglia.

Le prime indiscrezioni trapelate nella breve permanenza torinese di Sarri stravolgono completamente il cliché del mondo del calcio torinese, da sempre concentrato tra il centro cittadino e la collina.

Non più via Della Rocca e via Lagrange, dove Allegri ha passato gli ultimi cinque anni: Sarri avrebbe infatti chiesto di restare nei pressi della Continassa, a pochi isolati dal campo di allenamento, dal quartier generale della Juventus. Il suo approccio maniacale alla professione di allenatore, la sua passione per il calcio che sfonda le barriere lavorative per sfociare in quelle della quotidianità. Ecco perchè il suo obiettivo è restare nei pressi dello Juventus Training Center, una richiesta che si sposa con il personaggio e con il suo passato, con il "percorso lunghissimo e difficilissimo" fin qui intrapreso che l’ha portato dai campi di periferia alla società più prestigiosa d’Italia, mutuando una sua definizione.



I primi giorni di luglio saranno dunque quelli decisivi per capire quali saranno i luoghi torinesi del nuovo Maurizio Sarri. Uno è già conosciuto a tutti gli appassionati di calcio, torinesi e non solo, ed è la Basilica di Superga . Ogni volta che Sarri si è recato in passato a Torino per giocare con i granata non è mai l’omaggio al Grande Torino".