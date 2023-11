Repubblica - Rudi Garcia si gioca la panchina contro l'Empoli: niente più alibi, è un bivio stagionale per ADL

Ultime news SSC Napoli - La presenza di Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno è una costante di queste settimane. E ieri sera ha anche cenato in ritiro con la squadra. Verso Napoli-Empoli, ecco quanto scritto dall'edizione odierna di Repubblica Napoli:

"La “Domenica del giudizio” a Fuorigrotta è diventata ancora più paradossale dopo la inattesa frenata di ieri pomeriggio del Milan a Lecce, che spalanca davanti al Napoli la possibilità di risalire in maniera alquanto insperata dal quarto al terzo posto della classifica: passando dalla crisi alla rinascita nello spazio di appena 90’. La vittoria nel mezzogiorno di fuoco con l’Empoli (ore 12,30) è infatti obbligatoria in primis per puntellare la panchina dell’allenatore francese, rimessa in discussione dal deludente pareggio di mercoledì scorso contro i tedeschi dell’Union di Berlino in Champions League.

Aurelio De Laurentiis ha capito da tempo che continuando di questo passo la stagione dei campioni d’Italia rischia di prendere una pessima piega. Per questo il presidente ha traslocato ormai da un mese a Castel Volturno e s’è speso in prima persona per tenere a distanza lo spettro dell’emergenza. La situazione è rimasta tuttavia lo stesso molto precaria e di conseguenza è arrivato adesso il momento di tirare le somme, con dietro l’angolo la terza - e ultima - sosta autunnale del campionato. L’incertezza e lo stallo sono durati già troppo, tra una presunta ultima spiaggia e l’altra. C’è bisogno urgente di chiarezza per restituire serenità ai giocatori e all’ambiente.

Ma Garcia non ha alibi a cui aggrapparsi e deve ritrovare la vittoria a Fuorigrotta per forza, perché altrimenti la sua panchina rischia di essere spazzata via da una tempesta. I 50 mila tifosi presenti allo stadio non accetterebbero infatti un altro passo falso e per questo al Maradona andrà in scena la “ Domenica del giudizio”, con De Laurentiis che sarebbe costretto a tenere in considerazione l’eventuale pollice verso della folla nei confronti del tecnico francese. Il presidente ieri mattina ha vigilato sulla seduta di rifinitura e poi ha raggiunto anche in ritiro a cena la squadra, mettendo doverosamente davanti alle loro responsabilità allenatore e giocatori".