Repubblica rivela: fu Allegri a consigliare a De Laurentiis di prendere Gattuso in panchina

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive su De Laurentiis e Gattuso: "Ha messo ancora più in risalto le qualità umane e professionali di Gattuso, abituato già da calciatore a dare il meglio nelle difficoltà, quando il gioco si faceva più duro. Ringhio per i giocatori c’è stato sempre, H24: in chat oppure in videochiamata. Spesso come un fratello maggiore di 42 anni, ma all’occorrenza con il piglio più severo del leader. Nessuno degli azzurri si è allontanato dalla città ed è stato soprattutto merito dell’allenatore, che ora media con De Laurentiis nella questione stipendi. Il presidente ha apprezzato e gli offrirà un contratto fino al 2022, convinto di aver trovato il nuovo Sarri e grato ad Allegri che glielo consigliò a dicembre. Un trofeo sarebbe la ciliegina sull’idillio"