Repubblica - Ripresa Serie A con il brivido, un positivo blocca tutto: i club vanno in pressing per rivedere il protocollo

Ultime notizie calcio. La Serie A è pronta a ripartire ma, come riportato da Repubblica, sono ancora diversi i dubbi in relazione al protocollo da attuare:

A rovinare la festa per la ripresa del campionato è la questione del primo positivo. Basta un contagiato dal coronavirus, fra giocatori e staff, e tutto si ferma. Il protocollo messo a punto da Figc e Lega di Serie A, approvato dal Comitato tecnico scientifico del governo, prevede infatti che il malato debba andare in isolamento, e l’intero gruppo squadra sia confinato in ritiro blindato per 14 giorni, limitandosi all’allenamento individuale, senza poter giocare partite. Il calendario fittissimo – 124 partite di A da incastrare fra il 20 giugno e inizio agosto – non consentirebbe di recuperare le gare perse. Quindi scudetto e posti in coppa andrebbero assegnati con i play-off (ipotesi della Figc che i club osteggiano) o congelando la classifica al momento del nuovo stop.



Per questo la Lega di Serie A, incassato il via libera alle partite, già lavora per chiedere al governo un cambio delle regole in corsa. E sta raccogliendo dossier sui campionati già ripartiti (dalla Germania al Portogallo) o che si apprestano a farlo (Inghilterra e Spagna) per dimostrare che l’unico modo per finire la stagione è mettere in quarantena il solo calciatore contagiato (o allenatore, o massaggiatore che sia) trattandolo da semplice infortunato e consentendo alla squadra di proseguire con allenamenti e partite.