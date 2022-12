Repubblica - Rinnovo Zielinski: firma al ribasso o lascia Napoli, le cifre

Il Napoli sta trattando con Piotr Zielinski il rinnovo di contratto e ci sono diverse possibilità che il centrocampista venga ceduto la prossima estate. L'offerta potrebbe essere fatta al ribasso per lui.

Napoli: rinnovo Zielinski, le cifre

Calciomercato Napoli - Zielinski è uno dei nomi che può salutare il Napoli entro la prossima estate per il suo contratto in scadenza 2024 che può non essere rinnovato. Questo quello che scrive l'edizione di Repubblica: