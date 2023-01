Repubblica - Rimpianto Spalletti, amara riflessione: gli azzurri più in forma troppo a lungo in panchina

Ultime notizie SSC Napoli - Arriva la prima sconfitta in campionato per gli azzurri, contro l'Inter a San Siro. Molto negativa la prova della capolista, che si è scossa solamente nel finale e ha sfiorato il pareggio allo scadere con Raspadori.

E l'edizione odierna di Repubblica analizza così l'accaduto:

"I titolari non sono apparsi in buona condizione e resta il rimpianto per non aver dato spazio dall’inizio a giocatori come Ndombele, Elmas e lo stesso Raspadori, sacrificati nonostante la loro forma decisamente migliore.

Spalletti s’è ripresentato in campo dopo 54 giorni con i suoi pretoriani, cancellando con un colpo di spugna la lunga sosta per i Mondiali e cercando subito di ritrovare le certezze della prima metà della stagione. È rimasta dunque solo una tentazione l’idea di dare spazio ai giocatori che si erano allenati con più continuità negli ultimi due mesi e ben quattro reduci dal Qatar su cinque hanno trovato posto tra i titolari, con l’unica eccezione di Politano preferito a Lozano. Dopo quasi cento giorni passati in infermeria s’è inoltre ripresentato al centro dela difesa del Napoli Rrahmani, al rientro dall’infortunio. Meret ha invece stretto i denti nonostante l’attacco influenzale della vigilia e gli azzurri si sono potuti presentare così al completo a San Siro.

Tardivi i primi cambi, con Raspadori (da mezzala) e Lozano lanciati nella mischia. Poi il tecnico si è giocato il tutto per tutto con gli ingressi di Ndombele ed Elmas, se non altro più intraprendenti. Amara la riflessione dopo i 4’ di recupero e la prima sconfitta in campionato: i giocatori più in forma sono rimasti troppo a lungo in panchina".