Repubblica - Ressa stadio di Carciato, una donna si è sentita male: splendido gesto di ADL e sua moglie Jaqueline

Calcio Napoli - Lo store ufficiale della SSC Napoli a Dimaro è stato preso praticamente da assalto da parte dei tantissimi tifosi azzurri giunti in Val di sole per godersi gli allenamenti dei campioni d'Italia. Questa mattina l'edizione napoletana di Repubblica racconta di una donna che si è sentita male nella ressa per entrare allo stadio di Carciato.

Aurelio De Laurentiis

Ressa stadio Carciato ritiro Napoli

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine di Repubblica: