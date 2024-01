Repubblica - Rapuano inadeguato, il Napoli e Mazzarri escono più forti da questa Supercoppa

Notizie Napoli calcio. Il Napoli alza bandiera bianca tra le polemiche in Supercoppa: il discusso arbitraggio di Rapuano incide nella finale contro l'Inter, con gli azzurri in inferiorità numerica in tutta la ripresa per l'espulsione di Simeone.

Supercoppa Napoli-Inter, analisi Corbo

Ecco quanto scritto dal giornalista Antonio Corbo su Repubblica in merito a quanto visto in Napoli-Inter di Supercoppa:

Si può andare anche in capo al mondo, ma sfide di forti tensioni e prestigio nazionale rischiano pur sempre di essere condizionate da arbitri emotivi, insicuri, inutilmente autoritari. Il vigile urbano di Rimini, Antonio Rapuano, non il migliore né il più idoneo né il più esperto arbitro per una Supercoppa, all’improvviso cambia livello di severità nella sua direzione. Teme forse di essere dominato dalle asperità di un’Inter a disagio e di un Napoli che prende quota. Mazzarri può manifestare solo la sua ira lasciando il campo in anticipo, ma da Riyadh dove il calcio italiano esporta le sue crepe di giustizia escono più forti il Napoli ed il suo allenatore.