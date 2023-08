Repubblica - Quattro nomi per rimpiazzare Lozano: c'è anche una new entry

Calciomercato Napoli - Sarebbero quattro i nomi che il Napoli starebbe valutando in caso di cessione di Hirving Lozano. A scriverlo è Repubblica:

"De Laurentiis e il suo staff la stanno valutando e ci sono già un paio di candidati forti per prendere eventualmente il posto del Chucky: il danese dell’Eintracht Jesper Lindstrom, innanzitutto, seguito da settimane o Bakayoko, in uno scambio proprio con il Psv. È invece una new entry il nome dello spagnolo Rodri Sanchez, esterno del Betis di Siviglia, classe 2000, costo 15 milioni. Sullo sfondo il kosovaro del Lille Edon Zhegrova".