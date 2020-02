Repubblica - Quando esce lui, si è spenta la luce: Mertens segna e batte la mano sullo stemma della sua squadra del cuore

Ultime Calcio Napoli - - Dries Mertens ieri sera ha segnato il gol numero centoventuno con la maglia del Napoli. "Gioia e dolore condensati nello spazio agrodolce di 54 minuti, la fotografia della contraddittoria stagione del Napoli, di cui Dries Mertens è stato nella lunga notte del San Paolo uno dei principali protagonisti: nel bene e suo malgrado nel male". E adesso ha eguagliato lo storico record di Marek Hamsik come capocannoniere 'all time' della SSC Napoli.

L'edizione odierna di Repubblica scrive del gol di Mertens ieri sera:

"Il gol n. 121 stato una prodezza abbagliante: stop e tiro eseguiti in fulminea successione, con il pallone che Ter Stegen e i 45 mila del San Paolo hanno rivisto solo quando ha terminato la sua traiettoria in fondo alla rete. “Ciro” sapeva invece già dove sarebbe andato a finire e nel fotogramma successivo si stava infatti già battendo la mano sul petto e sullo stemma di quella che continua a essere la sua squadra del cuore, nonostante abbia il contratto in scadenza a giugno e ancora nessuna certezza di rinnovarlo. Tutto dipenderà dall’esito del braccio di ferro con De Laurentiis, trasformatosi ormai in una odiosa e dannosa telenovela". In avvio ripresa Busquets lo ferma con un duro colpo: "Di sicuro quando è uscito lui si è spenta la luce".