Repubblica punzecchia ADL: per capire che Lindstrom non è un esterno bastava leggere la sua scheda su Internet

Napoli Calcio - Nel suo editoriale sulle pagine di Repubblica, il giornalista Antonio Corbo manda una frecciatina al presidente De Laurentiis. Quest'ultimo, nel pre conferenza di Mazzarri di sabato, aveva dato dei numeri statistici riguardo il vero ruolo di Jesper Lindstrom.

Ecco cosa si legge su Repubblica:

"Il Napoli si complica la vita lasciando fuori giocatori di sicuro talento e collaudati. Può solo reinventarsi. Appare Lindstrom, che doveva sostituire Lozano sulla destra. Per capire che non è un esterno bastava leggere la sua scheda su Internet oppure i resoconti delle sue gare in Nazionale danese, Lindstrom gioca da centrocampista. Ed è finalmente nel suo vero ruolo dall’ormai storico minuto 62".