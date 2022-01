Repubblica - Prosegue il taglio ingaggi nel Napoli: a fine stagione via anche Ghoulam e Mertens

Napoli calcio - L'edizione odierna di Repubblica scrive sulla recente gestione De Laurentiis:

"Del doman non v’è certezza e sono tempi difficili pure per il Napoli, rimasto per due stagioni di seguito fuori dalla zona Champions e in ristrettezze economiche anche a causa della pandemia, nonostante la gestione notoriamente oculata di Aurelio De Laurentiis. Nemmeno sul mercato invernale il presidente ha fatto finora follie e l’unica risposta ai colpi milionari di Inter e Juve è stato per adesso l’arrivo in prestito secco del difensore Tuanzebe. Ma il taglio dei costi è appena iniziato e agli addii di Manolas e Insigne ( due degli azzurri con gli stipendi più alti) si aggiungeranno a fine stagione quelli di altri due veterani: Ghoulam e Mertens"