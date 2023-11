Repubblica - Pressione forte su Garcia, De Laurentiis riflette: in caso di passo falso con l'Empoli...

Ultime news SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica analizza la posizione attuale di Rudi Garcia che si ritrova esattamente nella situazione di tre settimane fa, quando vincendo a Verona allontanò le “riflessioni” della società sulla sua gestione. L'1- 1 contro l’Union Berlino in Champions League ha riaperto "il fronte dei dubbi del presidente De Laurentiis", si legge. Il presidente da giovedì è tornato in pianta stabile al Training Center di Castel Volturno per vederci chiaro e seguire da vicino il lavoro verso il match contro l'Empoli "che per Garcia ha il sapore forte di una finale da vincere a tutti i costi". Il quotidiano aggiunge:

"La pressione nei confronti del condottiero francese è molto forte: il pari in Champions non ha complicato la qualificazione agli ottavi di finale, ma ha alimentato nuovi dubbi sulla tenuta del Napoli che pare incapace di mantenere una continuità di prestazione nel corso dei novanta minuti. Ci sono anche altri problemi: la fragilità difensiva è acclarata e il gol subito contro i tedeschi è quasi un manifesto delle difficoltà dei campioni d’Italia.

Garcia ha chiesto un approccio e un’attenzione diversa ai suoi giocatori, De Laurentiis – invece – pretende dal suo allenatore risultati e una svolta chiara. L’Empoli, dunque, assume nuovamente i contorni delle sliding doors per Garcia: una vittoria gli consentirebbe di affrontare la sosta con maggiore serenità allentando la pressione degli ultimi due giorni, l’ennesimo passofalso riaprirebbe le riflessioni della società che – dopo il no di Conte – non ha preso in considerazione l’ipotesi di un ribaltone in panchina. Ma un inatteso passo falso quasi constringerebbe il presidente De Laurentiis ad affrontare la situazione per non compromettere la qualificazione in Champions che è la pietra miliare per un futuro di alto livello del Napoli. Contro l’Empoli sarà vietato sbagliare".