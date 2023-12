Repubblica - Politano espulso per un calcetto di reazione a Zalewski, ma dopo l’ennesimo fallo subito!

Ultime notizie Napoli - Walter Mazzarri ha provato a rimettere ordine nell’intervallo di Roma-Napoli e il Napoli è partito meglio nella ripresa, come racconta l’edizione odierna di Repubblica.

S’è fatto male Lobotka e con Cajuste si è reso necessario il 4-2-3-1:

“La mazzata più pesante l’ha data però il disastroso arbitro Colombo, espellendo Politano per un calcetto di reazione a Zalewski, dopo l’ennesimo fallo subito. Uomo in più per la Roma e gol di Pellegrini, con la beffa finale del rosso pure per Osimhen e del bis di Lukaku contro 9 uomini”