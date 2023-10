Repubblica - Pogba ai saluti: fine della storia con la Juventus, positività confermata

Ultime notizie Serie A - Una vigilia di campionato non semplice per la Juventus, soprattutto per il caso Pogba e non solo. Lo racconta l'edizione odierna di Repubblica:

"Non è stato un avvicinamento semplice per la Juventus, se si esclude l’approvazione del bilancio (rosso di 123,7 milioni) da parte del cda e l’aumento di capitale da 200 milioni da Exor. Prima la conferma della positività al testosterone di Pogba anche alle controanalisi, che mette fine alla storia d’amore con la Vecchia Signora. Poi il forfait di Chiesa,che si è aggiunto all’assenza di Vlahovic: una Juve spuntata che dovrà fare a meno di 8 dei 12 gol segnati fino a oggi".