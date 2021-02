Repubblica - Patto Champions, ADL piomba negli spogliatoi prima di Napoli-Juve: conferma Gattuso e fissa l'obiettivo

Ultimissime calcio Napoli - Dal rigore fallito in Supercoppa a quello realizzato al Maradona per l'1-0 decisivo alla Juventus, in 24 giorni Lorenzo Insigne cambia la storia recente del Napoli e del suo allenatore, Gennaro Gattuso. 24 giorni tormentati, con le insistenti voci sull'esonero del tecnico. Superati dalla convincente prova contro i bianconeri. E l'edizione odierna napoletana di Repubblica titola: "Napoli, patto per la Champions: disgelo De Laurentiis-Gattuso".

Di Gennaro Gattuso e del suo futuro, parla così l'edizione odierna di Repubblica Napoli:

"Grazie alla vittoria contro la Juventus, infatti, sono destinate a cessare in maniera definitiva le insistenti voci sull’esonero del tecnico calabrese, circolate dopo le pesanti sconfitte contro Verona, Genoa e Atalanta nelle ultime settimane. De Laurentiis per la verità le aveva già blindato la posizione di Ringhio prima della sfida di sabato contro i campioni d’Italia, con una significativa e tempestiva visita all’interno degli spogliatoi allo stadio Maradona. Oltre a incoraggiare i giocatori a pochi minuti dall’inizio della partita contro i bianconeri, infatti, il presidente aveva colto l’occasione per ribadire in modo ufficiale e davanti al gruppo la sua volontà di confermare il tecnico calabrese: a prescindere dall’esito dei 90’ successivi.

