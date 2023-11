Notizie Calcio Napoli - Ottimismo per Victor Osimhen. Come riporta La Repubblica oggi in edicola, è questo quanto filtra sulle condizioni dell’attaccante nigeriano vicino al rientro.

Ottimismo Osimhen: le ultime sul bomber

Il centravanti aumenterà il ritiro nelle prossime 48 ore per capire se sarà davvero pronto. Dovesse esserlo, il piano è già pronto: rodaggio a Bergamo dalla panchina per poi presentarsi in buone condizioni al Bernabeu e averlo al top contro Inter e Juventus. Ora manca solo la prova del 9.