Notizie Calcio - Napoli domani impegnato in una trasferta difficile e importante al tempo stesso per il futuro degli azzurri. C'è bisogno dei tre punti per ritornare alla rincorsa ad una qualificazione in Europa League. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

In porta Ospina resta favorito su Meret che sta meglio, ma avverte ancora un po’ di dolore quando calcia.