Repubblica - Osimhen vuole scudetto: il titolo capocannoniere ha importanza secondaria

Victor Osimhen vuole portare lo scudetto a Napoli che manca dai tempi di Maradona. Ad oggi è primo nella classifica capocannonieri, ma questo ha un valore secondario. Questo quanto scrive Repubblica:

Osimhen ha nel mirino lo scudetto, al titolo di capocannoniere dà una importanza secondaria. «Siamo tutti decisivi e ognuno dei miei compagni può fare la differenza, anche se ringrazio Spalletti per avermi definito un leader». Il tecnico a sua volta si è tolto qualche sassolino: «Non dovevamo dimostrare niente a nessuno, ci sono altre squadre attrezzate per vincere, in primis la Juve», cioè la squadra attesa venerdì sera al Maradona. Ma il Napoli c’è ed è ripartito dal suo centravanti: un n. 9 vero, che a Marassi ha ricordato le straripanti cavalcate di Vialli.