Repubblica - Osimhen un autobus di muscoli e nervi, contro di lui sbagliano tutti: da Smalling a Bremer

Napoli - Il giornale di Repubblica esalta la prestazione di Osimhen contro la Juventus. Grande avvio di stagione dell'attaccane azzurro che ha anche saltato 4 partite di campionato:

Non ne ha bisogno, Osimhen: gli errori con cui Bremer finisce per spalancargli la porta sono indotti. Non può essere un caso che davanti a lui sbaglino tutti: sbagliò Smalling della Roma, sbagliò Blind dell’Ajax. Provateci voi a giocare con addosso la pressione di un colosso di 185 centimetri per 78 chili che viaggia a 37 chilometri all’ora: praticamente, un autobus di muscoli e nervi. Che ora ha trovato anche una gelida capacità di non sbagliare davanti alla porta. Spalletti ne ha massimizzato le qualità lavorando sulla capacità di scelta, perché spesso la differenza tra una vittoria e un pareggio la marca come ti comporti quando non devi sbagliare. Ha funzionato. Ventisette tocchi al pallone del centravanti hanno prodotto oltre ai due gol, altri tre tiri in porta e l’assist d’oro per il gol di Kvaratshelia, che poi gli ha restituito la cortesia dipingendogli sulla testa la palla per il bis. Praticamente, un tocco su quattro è stato utile a spaventare la Juventus, se non a farla piangere.