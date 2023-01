Repubblica - Osimhen un anno fa piangeva di nascosto dopo l'infortunio: ora toglie la maschera e rottama la Juve

Napoli - Il Napoli si affida a Osimhen per la sfida vinta contro la Juventus. Doppietta del proprio bomber che ora guida anche la classifica marcatori. L'attaccante un anno fa aveva subito il grave infortunio. Questo scrive Repubblica:

Giù la maschera. Quel gesto che Victor Osimhen ha già ripetuto in dodici occasioni, ogni volta che ha scaraventato il pallone in fondo alla porta, sembra quasi una metafora. Con dieci punti di vantaggio sulla seconda, il Napoli non può più nascondersi. Cinque gol a una difesa che non ne prendeva da 8 partite, un muro abbattuto dalla ruspa di Osimhen. Il rottamatore dei record.

Dicevano, un anno fa, che Victor aveva un problema, quasi un bug nel proprio sistema informatico: non segnava mai contro le grandi, nessuna rete a Inter, Milan e Juventus. Stavolta, alla Juve, che della nobiltà calcistica è l’emblema, ne ha segnati due. Superarsi, crescere, evolvere. In pratica, Osimhen è lo specchio del Napoli, oltre che la perfetta incarnazione delle sue ambizioni. Quattordici partite, dodici gol. Il miglior centravanti di questo campionato.

Un anno fa, di questi tempi, il ragazzone cresciuto a Lagos piangeva di nascosto per quell’infortunio al volto che gli aveva tolto la Coppa d’Africa con la Nigeria. Un buco nero. Oggi, la maschera di kevlar e carbonio con cui protegge il volto è, più che altro, un feticcio. La sua coperta di Linus, come quei corni che pendono sopra il bronzo di Pulcinella a Spaccanapoli con cui si chiede un contributo alla sorte.