Repubblica - Osimhen ha rifiutato di assistere da remoto al Pallone d'Oro africano: nel Napoli la legge non è uguale per tutti

Napoli Calcio - L'edizione odierna di Repubblica commenta così la partenza lampo di Victor Osimhen per la premiazione del Pallone d'Oro africano ieri in Marocco:

"Un permesso tira l’altro e l’ombra della telenovela Osimhen s’allunga sul disarmante post scudetto del Napoli. Nemmeno il clima da ultima spiaggia è bastato a invertire la tendenza. La legge in casa azzurra ha smesso infatti di essere uguale per tutti ed è ormai chiaro che per Victor non esistano più divieti: tant’è che ha potuto trascorrere la vigilia della sfida di stasera al Maradona contro il Braga a 2.285 chilometri dal Training Center di Castel Volturno.

Ha voluto essere sul palco della premiazione a ogni costo: rispondendo presente alla chiamata degli organizzatori e scartando il piano B del collegamento video, che avrebbe tolto dall’imbarazzo il suo club.