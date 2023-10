Repubblica - Osimhen ha messo una pietra sopra il caso social, stava rischiando di degenerare

Ultime notizie Napoli - Il Napoli avrà al suo fianco 55 mila tifosi contro il Real Madrid e Victor Osimhen li ha chiamati a raccolta nel migliore dei modi, chiudendo con un accorato comunicato su Instagram il caso “social” che l’aveva coinvolto nei giorni scorsi. Ne parla Repubblica.

Osimhen rompe il silenzio

«Venire qui nel 2020 è stata per me una decisione meravigliosa. Il popolo di Napoli mi ha dimostrato tanto amore e gentilezza e non permetterò a nessuno di mettersi tra noi. Forza Napoli Sempre»