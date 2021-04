È ormai lampante che alcuni del Napoli siano insostituibili! Malissimo Meret, Maksimovic e Bakayoko, per fortuna c'era qualità in panchina

La sindrome del bicchiere mezzo vuoto pare più forte di tutto. Secondo Repubblica, le aspettative sono state sempre troppo alte e non hanno mai tenuto conto della coperta corta con cui il Napoli ha invece dovuto sempre fare i conti.

"Ieri mancavano tre perni come Ospina, Koulibaly e Demme: sostituiti malissimo da Meret, Maksimovic e Bakayoko. È ormai lampante che alcuni azzurri siano insostituibili e per questo non ha funzionato bene il turnover, soprattutto nei momenti in cui l’emergenza s’è accanita con più forza sulla squadra di Gattuso. Si è visto anche nella partita double face contro il Crotone. Ma stavolta per sua fortuna Gattuso aveva qualche cambio di qualità in panchina e gli ingressi di Lozano, Zielinski ed Elmas hanno permesso al Napoli di rimettere le mani sui tre punti"